новости
новости
Регистрация
В первый трудовой день туляк украл дорогое оборудование своей компании

В первый трудовой день туляк украл дорогое оборудование своей компании

Причиненный ущерб составил 305 588 рублей 45 копеек.

Советский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть кража чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

Суд установил, что 7 апреля 2016 года мужчину на основании трудового договора приняли на должность специалиста продаж в одну из компаний, занимающихся предоставлением абонентам оборудования для вещания цифрового телевидения.

В тот же день туляк для личного материального обогащения вывез на своей машине брендовое оборудование, вверенное ему работодателем, на общую сумму 305 588 рублей 45 копеек.

Оборудование подсудимый перевез по месту своего жительства, тем самым присвоив его и обратив в свою собственность. В ходе предварительного следствия причиненный потерпевшему имущественный вред был возмещен в полном объеме.

Подсудимый вину признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:42 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
укралоборудованиеуголовное делосудебное заседание

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За сутки в Тульской области в пожарах пострадали четыре человека
За сутки в Тульской области в пожарах пострадали четыре человека
В Богородицке местный житель зарезал знакомого
В Богородицке местный житель зарезал знакомого
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика