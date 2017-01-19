В первый трудовой день туляк украл дорогое оборудование своей компании

Советский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть кража чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере).

Суд установил, что 7 апреля 2016 года мужчину на основании трудового договора приняли на должность специалиста продаж в одну из компаний, занимающихся предоставлением абонентам оборудования для вещания цифрового телевидения.

В тот же день туляк для личного материального обогащения вывез на своей машине брендовое оборудование, вверенное ему работодателем, на общую сумму 305 588 рублей 45 копеек.

Оборудование подсудимый перевез по месту своего жительства, тем самым присвоив его и обратив в свою собственность. В ходе предварительного следствия причиненный потерпевшему имущественный вред был возмещен в полном объеме.

Подсудимый вину признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 200 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.