В Тульской области за выходные сотрудники ГИБДД задержали 28 пьяных водителей

За минувшую пятницу и выходные дни (13-15 января) в ходе проведенных профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД в Тульской области задержали 28 водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Из них 14 привлечены к административной ответственности по ст 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения). Столько же человек отказались проходить медосвидетельствование. За это их привлекли по ст. 12.26 КоАП РФ.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы, по результатам рассмотрения которых судами будут вынесены решения о мере наказания каждого из водителей. Об этом сообщает УГИБДД по Тульской области.