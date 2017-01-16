На улице Хворостухина устранили аварию, обесточившую 4 дома и детский сад

15 января на улице Хворостухина произошла авария на подстанции. В настоящее время электроснабжение полностью восстановлено.

15 января около 18.30 на улице Хворостухина произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции. Без электроснабжения остались четыре многоквартирных дома по улице Хворостухина – № 15, 15-а, 31, 33 и детский сад.

По официальным данным, на улице Хворостухина на подстанции, находящейся на балансе ООО «Юриск», произошла авария. Хотя первоначально при поиске ответственных эту подстанцию относили то к УК «Башенка», то к печально известной СУ-155.

Несмотря на аварию, детский сад работал в штатном режиме, его запитали электричеством с генератора, установленного на автомобиле МЧС.

По словам начальника ЕДДС города Тулы Николая Безрукова, раньше подстанция действительно находилась на балансе СУ-155.

Сегодня ночью на месте аварии был развернут штаб для осуществления бесперебойной работы повысительных насосов. Благодаря этим действиям система теплоснабжения работала в штатном режиме. Теплом были обеспечены отключенные от электроэнергии дома.

В настоящее время причина аварии устранена, выполнены наладочные работы. Электроснабжение восстановлено.