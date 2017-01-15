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Под Тулой в ДТП погиб мужчина и новорожденный ребенок
Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Под Тулой в ДТП погиб мужчина и новорожденный ребенок

Еще трое человек получили травмы

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выясняют обстоятельства ДТП.

- Трагедия произошло 15 января около 18.30 на 16-м километре автодороги «Тула-Новомосковск» столкнулись автомобиль Renault LOGAN и грузовик «Исудзу», - 

сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

Легковой автомобиль двигался в сторону Новомосковска.

По предварительным данным, водитель Renault, двигавшийся в направлении Новомосковска, потерял управление, и автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, -

сообщает пресс-служба УМВД по Тульской области.

В результате ДТП погибли мужчина-пассажир легкового автомобиля и находившийся в салоне новорожденный ребёнок. Как стало известно Myslo, ребенок родился в январе.

Также пострадали ехавшие в легковушке женщины 40 и 22 лет и 37-летний водитель этого транспортного средства.

Сейчас полицейские ГИБДД работают на месте происшествия, выясняют личности и возраст погибших и пострадавших, а также устанавливают все причины ДТП. Затруднений в дорожном движении на указанном участке автодороги нет. Версия для печати

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 20:33 −2
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