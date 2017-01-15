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Разыскиваются очевидцы ДТП у деревни Семеновка
Фото из архива Myslo.

Разыскиваются очевидцы ДТП у деревни Семеновка

Авария произошла 11 января этого года.

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 11 января около 8.00 возле деревни Семеновка (4 км автодороги «Северный подъезд к Туле»). Напомним, что тогда столкнулись грузовик MAN и «Рено Сандеро». По предварительным данным, женщина-водитель «Рено» потеряла управление транспортным средством, и на полном ходу в нее врезался грузовик.

В аварии погибла 43-летняя женщина-водитель «Рено».

Очевидцев просят откликнуться по телефонам 8−910−940−24−19 и 8−950−901−64−97.

сегодня, в 11:46 0
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