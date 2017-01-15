Разыскиваются очевидцы ДТП у деревни Семеновка

Фото из архива Myslo.

Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 11 января около 8.00 возле деревни Семеновка (4 км автодороги «Северный подъезд к Туле»). Напомним, что тогда столкнулись грузовик MAN и «Рено Сандеро». По предварительным данным, женщина-водитель «Рено» потеряла управление транспортным средством, и на полном ходу в нее врезался грузовик.

В аварии погибла 43-летняя женщина-водитель «Рено».