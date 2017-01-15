Фото из архива Myslo.
Разыскиваются очевидцы ДТП у деревни Семеновка
Авария произошла 11 января этого года.
Разыскиваются очевидцы ДТП, которое произошло 11 января около 8.00 возле деревни Семеновка (4 км автодороги «Северный подъезд к Туле»). Напомним, что тогда столкнулись грузовик MAN и «Рено Сандеро». По предварительным данным, женщина-водитель «Рено» потеряла управление транспортным средством, и на полном ходу в нее врезался грузовик.
В аварии погибла 43-летняя женщина-водитель «Рено».
Очевидцев просят откликнуться по телефонам 8−910−940−24−19 и 8−950−901−64−97.
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