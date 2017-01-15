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На ремонт в Тульской области моста через Красивую мечу потребуется 1,5 года
Источник фото: tulasmi.ru

На ремонт в Тульской области моста через Красивую мечу потребуется 1,5 года

Если говорить точнее, то 18 месяцев с момента заключения контракта с подрядчиком.

На сайте госзакупок размещен аукцион на право реконструкции моста через Красивую мечу в Ефремовском районе Тульской области.

Максимальная сумма контракта составляет 313 млн 593 тысяч 30 рублей.

Протяженность дороги, включая сам мост, где начнется ремонт, составляет почти километр.

Напомним, на сегодняшний день движение по Иноземскму мосту остановлено после признания его аварийным. Он был построен в 1961 году.

Сейчас поток транспорта переведен на трассу М4, через железнодорожный переезд и – по Стрелецкому мосту – в город. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:05 0
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