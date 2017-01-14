В Туле разыскивают пропавшую девушку
Она ушла из дома 27 ноября 2016 года и до сих пор не вернулась.
В Туле пропала 28-летняя Наталья Орлова. 27 ноября 2016 года она ушла из дома и до сих пор не вернулась. К поискам девушки присоединились волонтеры «Лизы Алерт».
Приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые.
Была одета: пальто кремового цвета с пушистым воротником, черные леггинсы, черные сапоги, под курткой синяя кофта.
Кому что-либо известно о местонахождении Натальи Орловой, просьба сообщить по телефонам
8 800 700-54-53или 02; 102.
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