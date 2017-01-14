В Туле разыскивают пропавшую девушку

Она ушла из дома 27 ноября 2016 года и до сих пор не вернулась.

В Туле пропала 28-летняя Наталья Орлова. 27 ноября 2016 года она ушла из дома и до сих пор не вернулась. К поискам девушки присоединились волонтеры «Лизы Алерт».

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые.

Была одета: пальто кремового цвета с пушистым воротником, черные леггинсы, черные сапоги, под курткой синяя кофта.