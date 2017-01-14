новости
новости
Регистрация
В Туле разыскивают пропавшую девушку

В Туле разыскивают пропавшую девушку

Она ушла из дома 27 ноября 2016 года и до сих пор не вернулась.

В Туле пропала 28-летняя Наталья Орлова. 27 ноября 2016 года она ушла из дома и до сих пор не вернулась. К поискам девушки присоединились волонтеры «Лизы Алерт».

Приметы пропавшей: рост 170 см, среднего телосложения, волосы светло-русые до плеч, глаза голубые.

Была одета: пальто кремового цвета с пушистым воротником, черные леггинсы, черные сапоги, под курткой синяя кофта.

Кому что-либо известно о местонахождении Натальи Орловой, просьба сообщить по телефонам 8 800 700-54-53 или 02; 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:20 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
поисковый отряд Лиза Алертпоиск пропавших

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Узловском районе незаконно работали мигранты
В Узловском районе незаконно работали мигранты
Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости
Минфин предложил назначать размер пенсии исходя из нуждаемости
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика