Туляки разыскивают очевидцев ДТП на пересечении улиц Советской и Мосина

В Туле 5 января около 21.30 на пересечении улиц Советской и Мосина произошла авария. Участники ДТП разыскивают очевидцев:

– Внимание! Ищем свидетелей аварии. В автомобиль «Рено Сандеро» врезался «Киа Рио». В машине «Рено» находились дети. Просьба откликнуться очевидцев, желательно с видеорегистратором.

Просьба свидетелей звонить по телефону: 8-910-916-22-56.