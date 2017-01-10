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Туляки разыскивают очевидцев ДТП на пересечении улиц Советской и Мосина

Туляки разыскивают очевидцев ДТП на пересечении улиц Советской и Мосина

Авария произошла 5 января.

В Туле 5 января около 21.30 на пересечении улиц Советской и Мосина произошла авария. Участники ДТП разыскивают очевидцев:

– Внимание! Ищем свидетелей аварии. В автомобиль «Рено Сандеро» врезался «Киа Рио». В машине «Рено» находились дети. Просьба откликнуться очевидцев, желательно с видеорегистратором.

Просьба свидетелей звонить по телефону: 8-910-916-22-56.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:59 0
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