Полицейского, который обезвредил дебошира на улице Демидовской, наградят

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области. На фото Сергей Донюшкин.

Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин особо отметил действия старшего участкового уполномоченного отдела полиции «Зареченский» Сергея Донюшкина.

Напомним, днем 9 января в дежурную часть поступило сообщение о бытовом конфликте. По предварительным данным, в ходе ссоры с сожительницей 36-летний мужчина поджег свое жилище. Когда комнаты оказались сильно задымленными, он выбежал в подъезд, где в это время находились жители соседней квартиры.

Обманным путем проникнув к ним в жилище, мужчина, по предварительным данным, угрожал убийством 28-летней соседке и ее двухлетнему сыну, нанеся при этом женщине удары ножом.

Старший участковый уполномоченный полиции Сергей Донюшкин, оперативно прибыв на место происшествия, зашел в помещение и попытался уговорить мужчину прекратить противоправные действия. В ходе разговора подозреваемый попытался ножом ранить полицейского.

Сотрудник полиции, предотвращая возможные тяжкие последствия, спасая жизни и здоровье граждан, для защиты от вооруженного злоумышленника, в строгом соответствии с законодательством, применил табельное оружие.

Полицейский выстрелил нападавшему в ноги. Мужчина был госпитализирован. Угрозы для его жизни нет. Предварительно медики выявили у него состояние алкогольного опьянения.

Следователи возбудили два уголовных дела: по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Начальник УМВД поручил подготовить материалы для поощрения Сергея Донюшкина за профессиональные действия по задержанию преступника. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.