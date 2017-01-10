Перечень сел и деревень, где в магазинах в феврале не появятся новые кассовые аппараты, Тульская область утвердит в январе

Источник фото: 2016.life

С 1 февраля 2017 года вступает в силу закон о применении в торговых точках новых контрольно-кассовых машин, которые позволят в режиме реального времени передавать в Налоговую данные о совершенных предпринимателями наличных расчетах.

Документ устанавливает технологические правила и стандарты передачи данных в надзорный орган.

Нововведения призваны значительно сократить количество операций, скрытых от внимания контролирующих органов.

Инициатива достаточно современна и важна, особенно в нынешних экономических условиях. Но не все населенные пункты готовые ее реализовать технически – из-за отсутствия интернета.

В связи с этим на региональном уровне в каждом субъекте должен быть утвержден перечень территорий, где нет сотовой связи, без которой производить операции на новых контрольно-кассовых аппаратах будет невозможно. Утверждение этого перечня регламентируют критерии, установленные Министерством связи и массовых коммуникаций РФ.

Как пояснил сегодня в рамках пресс-конференции министр по информатизации связям и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков, на сегодняшний день в регионе такой перечень не утвержден. По его словам, единственный критерий, который утвердило федеральное ведомство – численность населения в 10 тысяч человек. То есть если в населенном пункте жителей больше этого количества, то положено считать, что интернет в нем есть, а если меньше, то нет.

– По нашему мнению этот критерий не совсем корректен. У нас есть населенные пункты, где населения меньше 10 тысяч человек, но интернет в них есть, и скорость его позволит проводить данные кассовые операции. В связи с этим мы сейчас ведем работу с Минкомсвязи для уточнения этого критерия, – пояснил министр.

До вступления в силу новых требований закона осталось меньше месяца. Но Ярослав Раков заверил, что на подготовку перечня населенных пунктов, где нет интерната, если никаких новых уточнений не поступит, будет достаточно 5 дней.

– Мы можем взять данные переписи 2014 года и положить их в основу этого перечня, но на наш взгляд, этот документ не будет отражать реальной картины, – добавил он.

В отдаленных деревнях и поселках, где пока сложно обеспечить хорошую связь через Интернет, можно будет работать по-прежнему, без передачи данных о продажах онлайн.

Кстати, новые кассовые аппараты стоят недешево – от 30 тысяч рублей, и предприниматели обязаны приобрести их за свой счет.