В Новомосковске молодая пара похитила видеорегистратор из автомобиля

В Новомосковске полицейские при проведении оперативных мероприятий задержали подозреваемых в краже: мужчину и его спутницу. У молодых людей при себе был обнаружен дорогостоящий видеорегистратор. А документов на устройство у них не оказалось. Для дальнейшего разбирательства данные лица были доставлены в отдел МВД.

Выяснилось, что 27-летний житель микрорайона Новоугольный, ранее судимый за имущественные преступления, и его 18-летняя подельница украли данный видеорегистратор.

Разбив стекло в припаркованном на улице Советской Армии автомобиле «Киа Карнавал», злоумышленники похитили данное оборудование. Причиненный собственнику ущерб составил 5500 рублей.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.