В Новомосковске молодая пара похитила видеорегистратор из автомобиля
Ущерб собственнику составил 5500 рублей.
В Новомосковске полицейские при проведении оперативных мероприятий задержали подозреваемых в краже: мужчину и его спутницу. У молодых людей при себе был обнаружен дорогостоящий видеорегистратор. А документов на устройство у них не оказалось. Для дальнейшего разбирательства данные лица были доставлены в отдел МВД.
Выяснилось, что 27-летний житель микрорайона Новоугольный, ранее судимый за имущественные преступления, и его 18-летняя подельница украли данный видеорегистратор.
Разбив стекло в припаркованном на улице Советской Армии автомобиле «Киа Карнавал», злоумышленники похитили данное оборудование. Причиненный собственнику ущерб составил 5500 рублей.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража». Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.