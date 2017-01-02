В Тульской области сгорел дом

Фото предоставлено пресс-службой МЧС.

В деревне Кутинка Веневского района в результате пожара у частного дома сгорела и обрушилась кровля по всей площади, помещение выгорело изнутри.

2 января 2017 года в 09.23 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в жилом доме, расположенном по адресу Веневский район, деревня Кутинка. На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-65 и один расчет ПЧ-96.

Прибыв на место происшествия, в 09.43, пожарные ликвидировали возгорание к 09.48.

В результате пожара сгорела и обрушилась кровля по всей площади, дом выгорел изнутри. Пострадавших нет.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.