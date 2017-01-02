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На тульском СПЛАВе возобновят производство «Удавов»

На тульском СПЛАВе возобновят производство «Удавов»

Об этом сообщил глава тульского НПО «Сплав» Владимир Лепин.

Военно-морской флот России вновь станет получать реактивные комплексы залпового огня (РСЗО) «Удав» и «Запад», сообщил «Известиям» глава тульского НПО «Сплав» Владимир Лепин.

«Спустя почти 20 лет мы возродили производство РСЗО для российского Военно-морского флота», — рассказал Лепин.

300-миллиметровый реактивный комплекс «Удав» был принят на вооружение в 2001 году. Он предназначен для отведения и поражения атакующих корабль торпед.

Заявленная разработчиком вероятность перехвата первым залпом прямоидущей торпеды — 0,9, самонаводящейся — 0,76.

Столь высокая эффективность обусловлена системными особенностями.

В качестве боеприпасов «Удав» использует универсальные заградительно-глубинные снаряды «Мезофил». Комплекс также может применяться для уничтожения подводных лодок и боевых пловцов.

НПО «Сплав» — разработчик российских систем залпового огня для Сухопутных войск и Военно-морского флота. Здесь созданы комплексы «Град», «Смерч», «Ураган», «Торнадо» и их корабельные аналоги.

вчера, в 21:00 +2
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