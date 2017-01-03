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Национальный парк «Тульские засеки» в регионе просят создать Алексея Дюмина

Национальный парк «Тульские засеки» в регионе просят создать Алексея Дюмина

Согласно предложению, территория парка соединит два района Тульской области

На портале change.org житель Тулы Леонид Переломов разместил петицию с просьбой создать в регионе национальный парк «Тульские засеки». Согласно предложению, парк должен располагаться в Щекинском и Одоевском районах.

На данный момент петицию поддержали 78 человек.

В тексте петиции говорится:

«В честь 100-летия создания первого в нашей стране государственного природного заповедника 2017 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Экологическая доктрина Российской Федерации рассматривает развитие системы ООПТ разных уровней и режимов в числе основных направлений государственной политики в области экологии.

В настоящий момент в Тульской области имеются ООПТ только местного и регионального значения, представленные, главным образом, памятниками природы, общая площадь которых составляет 6675,7 га  (менее 0,4% территории области), что является недостаточным для сохранения эталонных экосистем и поддержания экологического равновесия. Несмотря на наличие уникальных природных объектов, Тульская область является одним из трёх регионов Российской Федерации, территория которых не имеет особо охраняемых природных территорий федерального значения. Существующая в Тульской области сеть ООПТ характеризуется отсутствием объектов с ведущей научно-исследовательской функцией, на которых возможно проведение регулярных стационарных наблюдений, высоким процентом в составе ООПТ памятников природы, не имеющих реального природоохранного значения или утративших его, относительно низким представительством на территории существующих памятников природы редких видов флоры, фауны и микобиоты.

Мы обращаемся к Вам с просьбой о содействии в создании на территории Щёкинского и Одоевского районов Тульской области национального парка «Тульские Засеки». Значительная предварительная работа в этом направлении уже была проделана Министерством экологии и природных ресурсов Тульской области. Однако решение о создании федерального национального парка может быть принято только Правительством Российской Федерации.

Предлагаемая территория представляют собой наиболее крупные связанные между собой старовозрастные лесные массивы, расположенные на границе широколиственных лесов и северной лесостепи, которые использовались в XIV-XVI веках как оборонительные рубежи для защиты Московского государства. В период с 1935 по 1951 гг. на данной территории располагался государственный природный заповедник «Тульские засеки». Его первоначальные цели и задачи заключались в охране массивов ценных широколиственных пород, разработке методов их искусственного восстановления и обогащении охотничье-промысловой фауны. Особую ценность в заповеднике при его организации представляли "резервные" дубы возрастом 200-300 лет, оставленные в XVIII-XIX вв. для обсеменения вырубаемой лесной площади.

Несмотря на то, что в настоящее время рассматриваемая территория относится к категории антропогенно преобразованных ландшафтов, поскольку возрастная и пространственная структура засечного леса была изменена лесохозяйственными мероприятиями, она и сейчас не потеряла своего природоохранного значения и научной ценности. В силу исторических причин данные земли длительное время не подвергались сплошным рубкам и не использовались под пашню, что позволило здесь сохраниться ценнейшим биоценозам, подчеркивающим своеобразие природы Тульской области и являющимся местообитанием многих редких видов биоты, при этом некоторые из них не встречаются в соседних регионах.

Часть территории бывшего заповедника входит в состав выделенной ключевой орнитологической территории международного значения «Лес «Тульские засеки»» (ТУ-001) и ботанического памятника природы регионального значения «Крапивенский заказник». В его границах представлены редкие для России и Тульской области типы лесных сообществ, а также местообитания редких видов сосудистых растений, грибов, лишайников и животных (в том числе виды, занесенных в Красные книги Тульской области, Российской Федерации, а также в Международную Красную книгу).

Современные исследования подтверждают крайне важное научное, природоохранное и экологическое значение данной территории, представляющей ценность общероссийского и международного уровня. Создание ООПТ федерального значения позволит сохранить наиболее ценные лесные экосистемы Тульской области, что повысит статус региона в глазах просвещенной общественности. Кроме того, часть территории предлагаемого национального парка может быть использована для развития регулируемого экологического туризма, поскольку Тульские засеки – это история, природа, наука и культура нашего края».

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:08 0
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