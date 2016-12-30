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За экстремистскую песню в соцсети мужчина заплатит штраф

За экстремистскую песню в соцсети мужчина заплатит штраф

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.

УФСБ России по Тульской области пресечена противоправная деятельность мужчины, который разместил в социальной сети «ВКонтакте» экстремистский материал — аудиофайл, распространение которого запрещено в России.

Одоевским районным судом Тульской области нарушитель признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях (Производство и распространение экстремистских материалов).

Мужчина должен выплатить штраф в размере 1 000 рублей.

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:55 +1
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