Бывший депутат Алексей Березин на 5 лет отправится в колонию за попытку подставить знакомого под уголовную статью
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит
Апелляционная инстанция Тульского областного суда вынесла окончательное наказание бывшему главе администрации Узловского района 41-летнему Алексею Березину.
Жалоба была рассмотрена 26 декабря. По итогу он приговорен к 5 годам исправительной колонии общего режима. Кроме этого он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 3 года. Его «коллегу» по уголовному делу 47-летнего Юрия Ульянова суд лишения свободы на 2 года 3 месяца.
Напомним, преступную деятельность бывшего депутата Тульской областной Думы, бывшего главы администрации Узловский район, ранее осужденного Алексея Березина, и жителя Тульской области Юрия Ульянова пресекли сотрудниками УФСБ России по Тульской области.
Березин, находясь в конфликте с гражданином П., попытался организовать его уголовного преследование за незаконный оборот оружия.
Для этого, получив у Ульянова пистолет кустарного производства и боеприпасы к нему, Березин совместно с гражданином К. подложили оружие и боеприпасы в автомобиль П. В тот же день, Ульянов, по договоренности с Березиным организовали досмотр сотрудниками полиции автомобиля П., в ходе которого и был обнаружен пистолет.
21 октября 2016 года Привокзальным районным судом Тулы Березин и Ульянов признаны виновными в незаконном приобретении хранение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов и заведомо ложном доносе, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.