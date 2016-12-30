Бывший депутат Алексей Березин на 5 лет отправится в колонию за попытку подставить знакомого под уголовную статью

Алексей Березин / фото из архива Myslo

Апелляционная инстанция Тульского областного суда вынесла окончательное наказание бывшему главе администрации Узловского района 41-летнему Алексею Березину.

Жалоба была рассмотрена 26 декабря. По итогу он приговорен к 5 годам исправительной колонии общего режима. Кроме этого он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 3 года. Его «коллегу» по уголовному делу 47-летнего Юрия Ульянова суд лишения свободы на 2 года 3 месяца.

Напомним, преступную деятельность бывшего депутата Тульской областной Думы, бывшего главы администрации Узловский район, ранее осужденного Алексея Березина, и жителя Тульской области Юрия Ульянова пресекли сотрудниками УФСБ России по Тульской области.

Березин, находясь в конфликте с гражданином П., попытался организовать его уголовного преследование за незаконный оборот оружия.

Для этого, получив у Ульянова пистолет кустарного производства и боеприпасы к нему, Березин совместно с гражданином К. подложили оружие и боеприпасы в автомобиль П. В тот же день, Ульянов, по договоренности с Березиным организовали досмотр сотрудниками полиции автомобиля П., в ходе которого и был обнаружен пистолет.

21 октября 2016 года Привокзальным районным судом Тулы Березин и Ульянов признаны виновными в незаконном приобретении хранение, перевозка и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов и заведомо ложном доносе, соединенного с искусственным созданием доказательств обвинения, сообщает пресс-служба УФСБ России по Тульской области.