Стелу, в которую врезался BMW, на въезде в Тулу восстановят за 2 недели

Поврежденные в ДТП детали уже демонтированы

Дорожно-транспортное происшествие на въезде в Тулу на Калужском шоссе (в районе д. Прудное) произошло ночью 29 декабря. Сообщение об аварии на телефон «Единой службы спасения-112» поступило в 23:34.

35-летний водитель BMW Х3 не справился с управлением, врезался в стелу и улетел в кювет. Удар был такой силы, что у машины срезало крышу. Водителя с различными травмами доставили в реанимационное отделение.

На данный момент поврежденная в результате ДТП часть стелы была демонтирована специалистами Центра гражданской защиты и спасательных работ.

На их ремонт потребуется около 2 недель, сообщили Myslo в администрации Тулы.