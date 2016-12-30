Тульского предпринимателя, отрубившего голову отцу, отправили на лечение

Трагедия случилась в Ясногорском районе в СНТ «Геолог» 17 июля 2016 года. 38-летний тульский предприниматель Сергей Никитаев отрубил голову отцу за то, что он якобы помешал магическому ритуалу приготовления зелья.

День трагедии Никитаев назвал "Голубой рассвет". Он рассказал следователям, что действовал из благих целей. По версии подозреваемого, тот самый «Голубой рассвет» наступает один раз в 30 лет. В 2016 году «праздник» пришёлся на 17 июля. В этот день каждый желающий якобы может получить магические способности только за то, что будет заниматься любимыми делами, а потом сварит магическое зелье. Сергей решил обзавестись волшебными способностями, но из-за отца все пошло не так, он помешал сыну варить подозрительное зелье. Подробности преступления в материале Myslo.

После задержания Никитаеву была назначена психиатрическая экспертиза.

Как стало известно корреспондентам Myslo, мужчину признали невменяемым.

В декабре 2016 года суд признал, что Никитаев совершил запрещенное законом общественно опасное деяние, предусмотренное статьей "Убийство". Мужчину направили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.



