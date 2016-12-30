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Под Тулой произошла серьезная авария
Фото очевидца.

Под Тулой произошла серьезная авария

«Хёндэ Акцент» врезался в «Фольксваген Тигуан». Все подробности уточняются.

30 декабря на 175 км М-2 «Крым» (поворот на Некрасово) произошла авария. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «Хёндэ Акцент» не справился с управлением, врезался в «Фольксваген Тигуан» и в отбойник.
 
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии и количество пострадавших уточняются.
 
По сообщениям очевидца, водителя «Хёндэ» выкинуло из машины, мужчину госпитализировали с переломами.
 
Галерея
На М-2 столкнулись "Хёндэ" и "Фольксваген", Фото: 1
На М-2 столкнулись "Хёндэ" и "Фольксваген", Фото: 2
На М-2 столкнулись "Хёндэ" и "Фольксваген", Фото: 3
На М-2 столкнулись "Хёндэ" и "Фольксваген", Фото: 4
На М-2 столкнулись "Хёндэ" и "Фольксваген", Фото: 5
На М-2 столкнулись "Хёндэ" и "Фольксваген", Фото: 6
На М-2 столкнулись "Хёндэ" и "Фольксваген", Фото: 7
На М-2 столкнулись "Хёндэ" и "Фольксваген", Фото: 8
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:54 +1
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