Фото очевидца.
Под Тулой произошла серьезная авария
«Хёндэ Акцент» врезался в «Фольксваген Тигуан». Все подробности уточняются.
30 декабря на 175 км М-2 «Крым» (поворот на Некрасово) произошла авария. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «Хёндэ Акцент» не справился с управлением, врезался в «Фольксваген Тигуан» и в отбойник.
На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии и количество пострадавших уточняются.
По сообщениям очевидца, водителя «Хёндэ» выкинуло из машины, мужчину госпитализировали с переломами.
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