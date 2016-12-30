Под Тулой произошла серьезная авария

Фото очевидца.

«Хёндэ Акцент» врезался в «Фольксваген Тигуан». Все подробности уточняются.

30 декабря на 175 км М-2 «Крым» (поворот на Некрасово) произошла авария. Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, по предварительной информации, водитель автомобиля «Хёндэ Акцент» не справился с управлением, врезался в «Фольксваген Тигуан» и в отбойник.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства аварии и количество пострадавших уточняются.

По сообщениям очевидца, водителя «Хёндэ» выкинуло из машины, мужчину госпитализировали с переломами.