Теннисисты из команды шинного центра «Пит-Стоп» сыграли в областном чемпионате в личном первенстве

Фото Дмитрия Дзюбина.

Декабрь выдался насыщенным для команды шинного центра «Пит-Стоп». Сначала спортсмены приняли участие в командном чемпионате области по настольному теннису. Теннисисты уверенно переиграли своих соперников и стали победителями соревнований.

А в конце декабря состоялся чемпионат Тульской области по настольному теннису в личном первенстве. В турнире участвовали 38 спортсменов из нашего региона.

Myslo отправился на тренировку к команде шинного центра «Пит-Стоп» и пообщался со спортсменами.

19-летний Игорь Петрушин занимается настольным теннисом девять лет. К тому же парень уже тренирует младших спортсменов. Петрушин занял первое место в личном первенстве среди мужчин, а также второе место в парном разряде с Антоном Глуховым и первое в паре с Элизабет Каждан.



Игорь Петрушин — капитан команды.

- К этому турниру я готовился, можно сказать, весь год. Особенно последние две недели я проводил на тренировках очень много времени. До этих соревнований я ездил на другие состязания, чтобы набраться опыта. На чемпионате я сыграл четыре игры, все поединки выиграл со счетом 3:0.

На следующий год у меня большие планы — буду так же ездить по соревнованиям, хочу выполнить мастера спорта. На данный момент я кандидат в мастера спорта.

Антон Глухов занял второе место в парном разряде в паре с Игорем Петрушиным.



Антон Глухов.

- Выиграть всегда приятно, ведь это значит, что ты не просто так занимаешься. Спортивное счастье, что всё получилось. Конечно, хотелось занять первое место. Могли в паре сыграть лучше. Были очень интенсивные игры. Соревнования проводились в таком регламенте, что между поединками даже не было и пяти минут перерыва. Организация была очень низкая. Невозможно сыграть четвертьфинал и сразу полуфинал.

Дмитрий Антюфеев участвовал в командных соревнованиях, которые проводились 10 декабря.



Дмитрий Антюфеев.

- Мои впечатления? Положительные! Всегда приятно выиграть. Тем более с такой командой. Я занимаюсь настольным теннисом уже восемь лет. В следующем году буду повышать свой уровень игры, набираться опыта.

Юная Елизавета Кошелева заняла четвертое место среди женщин в областном чемпионате. Также 14-летняя Лиза участвовала в детских соревнованиях (2000 год и моложе) и завоевала там третье место.



Елизавета Кошелева.

- На детских соревнованиях я заняла третье место, хотя планировала первое. Проиграла своей сопернице на нервах. Не смогла совладать с эмоциями, но тренер нашел нужные слова, чтобы взбодрить меня! Но вообще на соревнованиях меня успокаивает мой папа — он постоянно приходит и болеет за меня.

Обидно, что проиграла на эмоциях. Среди моих соперниц были девчонки и послабее.

17-летняя Элизабет Каждан победительница в смешанном разряде и обладательница бронзы в женском. Кстати, Лиза — чемпионка области 2014 года.



Элизабет Каждан.

- Я заняла третье место, но были достойные соперницы. Я проиграла мастеру спорта со счетом 3:2. У нас была равная борьба, и я считаю это хорошим результатом. Но я по себе знаю, что могла выступить и лучше. Наверно, помешало волнение и то, что было плохо всё организовано. Было мало участников. В связи с тем, что зал не соответствовал требованиям настольного тенниса, на соревнования приехало мало участников. Свет очень мешал, даже окна шторами не закрывались.

Евгений Одиноков участвовал в командных соревнованиях.

- Хочу сказать, что у нас подобралась хорошая и дружная команда. В прошлом году мы уже были чемпионами. Ребята все молодцы. Все поддерживали друга, что, безусловно, важно. Спортсмены бились до конца. Даже в тех матчах, которые уже не влияли на результат, ребята играли на победу, чтобы добыть дополнительные баллы. Особенно горжусь девчонками (Элизабет Каждан и Лизой Кошелевой). Я где-то полгода с ними занимался и считаю, что это время прошло не зря.

Я хочу выразить большую благодарность своим тренерам Алексею Васильевичу Смирнову и Кувандику Рохимовичу Болтоеву!

кстати

Кажется, что это просто - организовать соревнования по настольному теннису. Однако это не так. На самом деле есть масса нюансов — освещение, напольное покрытие, места для зрителей. В совокупности все эти факторы играют большую роль для спортсменов. От этого, порой, может зависеть исход поединков. По мнению участников команды шинного центра «Пит-Стоп», организация чемпионата в личном первенстве была на низком уровне. К слову, турнир проходил в школе № 17. Спортсмены рассказали, что организаторы даже не позаботились о нужном количестве скамеек для зрителей — болельщикам не хватило места. Помимо этого практически не было перерывов между поединками - теннисисты лишь успевали переодеть футболки! А ведь есть в Туле залы, которые соответствуют требованиям настольного тенниса.

Кроме того, команда шинного центра «Пит-Стоп» озабочена тем, что настольный теннис в Тульской области вымирает.

И поэтому обращается к нашим властям с просьбой возродить этот вид спорта в нашем регионе!