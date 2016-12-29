новости
новости
Регистрация
В Туле пьяный хулиган ударил женщину-следователя

В Туле пьяный хулиган ударил женщину-следователя

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба областного Следственного комитета, 17 ноября 2016 года следователь отдела полиции «Ленинский» прибыла на место происшествия в посёлок Иншинский по сообщению о драке с применением оружия.

Находившийся в указанном месте пьяный мужчина, один из участников происшествия, несколько раз ударил следователя по спине.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. Расследование продолжается.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 19:56 0
Другие статьи по темам
Событие
ударил женщину-следователя
Место
Тулапосёлок Иншинский
Прочее
пьяный хулиган

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Госдуме рассмотрят законопроект о деятельности аптек на труднодоступных территориях
В Госдуме рассмотрят законопроект о деятельности аптек на труднодоступных территориях
В Туле откроется новогодняя выставка оригами
В Туле откроется новогодняя выставка оригами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика