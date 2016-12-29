В Туле пьяный хулиган ударил женщину-следователя

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Туле возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей).

Как сообщает пресс-служба областного Следственного комитета, 17 ноября 2016 года следователь отдела полиции «Ленинский» прибыла на место происшествия в посёлок Иншинский по сообщению о драке с применением оружия.

Находившийся в указанном месте пьяный мужчина, один из участников происшествия, несколько раз ударил следователя по спине.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении злоумышленника меры пресечения. Расследование продолжается.

Санкция ч. 1 ст. 318 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.