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В Туле откроется новогодняя выставка оригами
Фото из группы конкурса в соцсети

В Туле откроется новогодняя выставка оригами

На выставке представлены работы, присланные на международный конкурс открыток оригами «С днём рождения, Дед Мороз!».

Как сообщает пресс-служба администрации Тулы, конкурс проводится третий год в Великом Устюге. Он приурочен ко дню рождения Деда Мороза, который празднуется ежегодно 18 ноября.

8 января в 11.00 в Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества на ул. Пузакова, 48 состоится открытие выставки. Также в этот день пройдут мастер-классы, которые проведут мастера оригами из Москвы, Зеленограда и Великого Устюга (материал для оригами будет предоставлен). Выставка продлится до 22 января.

Контактный тел. 8−953−443−96−37( Ирина Юрьевна Марина).

К слову, тульские оригамисты из центра активно принимают участие в этом конкурсе. В 2015 году Чеченев Никита из Тулы занял первое место в возрастной категории от 7 до 12 лет.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 18:37 0
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