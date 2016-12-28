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Инвесторам Тульская область снизила ставку на налог на прибыль
Источник фото: bsn.ru

Инвесторам Тульская область снизила ставку на налог на прибыль

Поправки в региональный закон внесены в соответствии с изменениями федерального законодательства

Губернатор Алексей Дюмин утвердил поправки в закон  «О льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской области».

Нововведения касаются снижения налога на прибыль инвесторов на ближайшие три года – 2017  - 2019годы. Налоговая ставка на прибыль уменьшена на 1%.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, изменения подготовлены в связи с Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому с 18 до 17 % изменена ставка налога на прибыль организаций, зачисляемая в бюджет области. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:33 0
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