Инвесторам Тульская область снизила ставку на налог на прибыль

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Губернатор Алексей Дюмин утвердил поправки в закон «О льготном налогообложении при осуществлении инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений на территории Тульской области».



Нововведения касаются снижения налога на прибыль инвесторов на ближайшие три года – 2017 - 2019годы. Налоговая ставка на прибыль уменьшена на 1%.

Как пояснили в пресс-службе правительства региона, изменения подготовлены в связи с Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», согласно которому с 18 до 17 % изменена ставка налога на прибыль организаций, зачисляемая в бюджет области.