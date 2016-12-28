Тулякам покажут сразу две коллекции белёвского кружева

27 декабря в Тульской области откроется сразу две выставки кружева. А еще две - уже открыты и будут работать еще в течение месяца.

27 декабря 2016 года в 15.00 в Крапивенском краеведческом музее откроется выставка «Белое кружево (Зимние сны)».

Что представляешь себе, услышав слова «белое кружево»? Кто-то - изделия мастериц, постукивание коклюшек, воротнички и салфетки. А кто-то – деревья в инее, ледяные узоры на окнах и снежинки. Именно эти две составляющие и будут представлены на выставке – кружево нерукотворное, созданное зимней природой – запечатленное фотографами, и кружево, искусно сплетенное руками тульских мастериц.

На выставке будут представленыболее ста фотографий десятков фотографов и более ста кружевных изделий из коллекций Крапивенского музея, Центра народного творчества Тульской области «Объединение центров развития искусства, культуры и туризма», Алексея Ченцова, Екатерины Зерновой (проект «Традиционное тульское ткачество»), мастериц Ольги Скворцовой, Галины Петровой, Татьяны Булатовой и многих других.

На выставке можно будет увидеть счетное кружево конца XIX – начала XX века, подзоры, скатерти, салфетки 1950-х годов и коллекции современных мастериц, выполненные коклюшками и крючком.

А на фотографиях обещают показать кристаллы льда из Кунгурской пещеры и сказочный иней Ясной Поляны и Поленово, снежинки на окнах и утреннюю изморозь на траве, замерзшее дыхание на меховом воротнике и пушистые снеговые шубы деревьев.

Выставка продлится до 7 февраля 2017 года и будет работать без выходных с 9.00 до 17.00.

Место проведения: село Крапивна, улица Советская, 49.

Стоимость посещения музея: 100 рублей – за полный билет, 50 рублей – льготные категории. Стоимость посещения выставки входит в общую стоимость осмотра музейных экспозиций.

Помимо крапивенской выставки, сегодня же открывается выставка «Русское кружево: белёвское, вологодское, михайловское» в Тульском областном художественном музее.

Посетители смогут полюбоваться тонкими, нежными кружевами, похожими на хрупкие снежинки и морозные узоры на окнах. На выставке будут представлены экспонаты из фондов музея. Открытие выставки состоится 27 декабря в 16.00. Выставка продлится по 28 февраля 2017 года.

Вход на вернисаж свободный, в последующее время – по цене билета в музей: дети до 16 лет – бесплатно, взрослые – 170 рублей.

Место проведения: Тула, ул. Энгельса, 64.

Телефон для справок: 8 (4872) 35 40 53.

Действующие выставки кружева

Помимо тех выставок, что откроются сегодня, в Туле есть еще два музея, где можно полюбоваться на мастерство кружевниц.

С 22 декабря до 26 февраля в Тульском областном художественном музее проходит выставка зимних пейзажей «Мороз и солнце».

А дополнением к ней проходит мини-выставка белевского кружева «Зима-кружевница».

Посетители могут увидеть великолепные тонкие, нежные кружева, выполненные золотыми руками белевских кружевниц, вызывающие в памяти хрупкие изящные снежинки, морозные узоры на окнах, пушистые льдинки свежего снега.

Выставка работает без выходных, с 10.00 до 20.00 по будням и с 10.00 до 18.00 по выходным.

Место проведения: Тула, улица Ф. Энгельса, 64.

Стоимость посещения: 80-170 рублей.

Телефон для справок: +7(4872)35-40-53

Персональная выставка коклюшечного кружева Ольги Александровны Скворцовой проходит с 5 декабря 2016 года по 30 января 2017 года в фойе ГУК ТО «ОЦРИНКиТ».

Ольга Александровна Скворцова - народный мастер России, член Союза художников РФ. В экспозиции представлены панно и картины, ажурные узоры которых погрузят вас в мир сказочных образов, традиционных символов тульского края и всей России.

С помощью обычных переплетений ниток мастер запечатлела филимоновскую игрушку, тульский самовар, фантастических птиц, диковинных зверей и цветы.

Сюжеты для своих работ Ольга Александровна черпает из жизни, отражая то, что сердцу дорого: «Соловьи поют», «Апрель в деревне Филимоново», «Конь на воле», «Зима в Поленово», «Ясная Поляна», «Лесная прогулка», «Сирень цветет». Выставка «По страницам тульских сказов» отличается красочностью и богатством форм. Так, филимоновские кони и барыни выполнены сочетанием разноцветных ниток, отражающим суть традиционной росписи свистулек, а главный атрибут тульского чаепития – «Генерал стола» – выглядит по-настоящему празднично, сияя «медными» гранями.

Роскошные женские аксессуары и другие кружевные фантазии поражают оригинальностью узора, изяществом, воздушностью. Мастер обладает высоким художественным вкусом, самостоятельно разрабатывая сколки орнамента и искусно воплощая задуманный образ. Вот так и складываются волшебные сказки тульской кружевницы.

Вход свободный.

Место проведения: Тула, улица 9 Мая, 1б.

Телефон для справок: 8 (4872) 70-43-57