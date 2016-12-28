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Личность убитой в Липках женщины установили
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Личность убитой в Липках женщины установили

Также полиция задержала молодого человека, подозреваемого в её убийстве.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, полицейские установили личность женщины, труп которой был обнаружен 24 ноября на территории бывшей автозаправки на ул. Лермонтова.

Ей оказалась 48-летняя женщина, зарегистрированная в Щёкинском районе.

В дальнейшем удалось установить подозреваемого в убийстве, 32-летнего жителя Киреевского района.

В Следственном комитете возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают работу по выяснению всех обстоятельств происшествия.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 20:14 +1
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Тульская областьКиреевский районЛипки
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женщинатрупбывшая автозаправка

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