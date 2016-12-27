Двое бывших сотрудников ГИБДД ждут суда за взятки

В Венёвском районе стражи порядка за денежное вознаграждение закрыли глаза на нарушение водителями правил дорожного движения.

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-ти и 32-летнего бывших инспекторов ДПС по Веневскому району.

Они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в мае-июне 2016 года двое инспекторов ДПС получили взятки от трёх водителей остановленных ими автомобилей. За эти деньги стражи порядка не стали привлекать их к ответственности за нарушение ПДД. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 46 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.