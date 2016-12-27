новости
новости
Регистрация
Двое бывших сотрудников ГИБДД ждут суда за взятки

Двое бывших сотрудников ГИБДД ждут суда за взятки

В Венёвском районе стражи порядка за денежное вознаграждение закрыли глаза на нарушение водителями правил дорожного движения.

В Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении 29-ти и 32-летнего бывших инспекторов ДПС по Веневскому району.

Они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия), а также преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, в мае-июне 2016 года двое инспекторов ДПС получили взятки от трёх водителей остановленных ими автомобилей. За эти деньги стражи порядка не стали привлекать их к ответственности за нарушение ПДД. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 46 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 20:04 +2
Другие статьи по темам
Событие
получение взятки
Место
Тульская областьВенёвский район
Прочее
сотрудники ДПСводителинарушение ПДДвознаграждение

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицком районе женщину осудили за убийство сожителя
В Богородицком районе женщину осудили за убийство сожителя
Геннадий Онищенко одобрил идею литовцев запретить детское шампанское
Геннадий Онищенко одобрил идею литовцев запретить детское шампанское
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2016 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика