В Богородицком районе женщину осудили за убийство сожителя

Когда в ходе пьяной ссоры мужчина оскорбил её и ударил по лицу, гражданская супруга взяла в руки нож.

В Тульской области вынесен приговор 46-летней жительнице Богородицкого района. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщает пресс-служба, 28 августа 2016 года в квартире жилого дома в селе Новопокровское Богородицкого района женщина вместе с 48-летним мужчиной, с которым она совместно проживала на протяжении более 18 лет, распивала спиртные напитки.

Пара поссорилась. В ходе конфликта мужчина оскорбил сожительницу и ударил кулаком по лицу, от чего женщина упала на пол. После этого он вышел из квартиры на улицу.

Однако гражданская супруга решила наказать обидчика. Она вышла вслед за ним с ножом и ударила хулигана в грудь. От полученного проникающего ранения потерпевший скончался на месте преступления до приезда медиков.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.