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Водители превратили тротуар на Оборонной в Туле в проезжую часть

Водители превратили тротуар на Оборонной в Туле в проезжую часть

За полминуты мужчина, шедший у сельхозколледжа на улице Оборонной, зафиксировал два авто, ехавших в нарушение правил по тротуару.

Видео в соцсетях опубликовал очевидец произошедшего.

 

 

На кадрах видно, что накатанные следы – результат  проезда далеко не двух данных авто.

По словам автора видео, подобным образом автолюбители регулярно объезжают «пробку» на улице Оборонная в сторону центра Тулы. При этом водители, для которых этот маневр стал привычным, ругаются на пешеходов, которые мешают их передвижению.

За комментарием портал Myslo обратился в  Госавтоинспекцию.

«Данная информация была доведена до личного состава. Будут применены меры реагирования на данном участке. За нарушение требований п.12.15 ч.2 ПДД водителям грозит штраф в 2000 рублей», – пояснила инспектор группы по пропаганде отдела УГИБДД УМВД России по Тульской области  Анастасия Гудкова.

В ведомстве подчеркивают, что обо всех нарушениях очевидцам следует сообщать в УГИБДД, указывая конкретную дату и время совершения нарушения.

«Без этих данных мы не можем привлечь водителей к ответственности. Если у очевидца нет времени ехать и писать заявление, то можно это сделать через электронную приемную на сайте Госавтоинспекции, прикрепив к письму видео.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 17:10 0
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