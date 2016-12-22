Житель Богородицка набросился с ножом на возлюбленную

Он требовал у невесты признания в том, что она наркоманка.

21 декабря 2016 года приговором мировой судья вынес приговор 22-летнему жителю Богородицка Алексею Колотвинову. Статья – угроза убийством. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд установил, что 12 мая 2016 между Колотвиновым и его девушкой в его квартире произошла ссора, в ходе которой Колотвинов взял нож, поднес его к горлу потерпевшей и высказал угрозу убийством в адрес потерпевшей:

«Признавайся, что ты наркоманка, я тебя сейчас зарежу!»

Затем Колотвинов стал наносить удары руками и ногами потерпевшей. Удары не повлекли причинения вреда здоровью потерпевшей. После чего Колотвинов продолжил угрожать девушке.

Приговором суда А. Колотвинову назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.