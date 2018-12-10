Кот Уголёк ищет хозяев

Этого малыша выкинули на улицу из дома в сентябре этого года. Котёнок, со временем, освоился, но всё равно тянулся к людям, и жители дома кормили его, выносили воду.

Потом Уголька нашли со сломанной лапкой… Отвезли к ветеринару. Врач прооперировала лапу в этот же день, и разрешила ему пожить в стационаре.

Сейчас Уголёк находится в ветклинике «Друг», за ним следят, в лапке стоит спица (сложный перелом, собирали «по кусочкам»). Через 7−10 дней спицу вытащат и коту будет нужен хозяин.

Держать в клинике всю его жизнь невозможно, а на улицу теперь нельзя, кот просто не выживет там.

Угольку около 1 года. Очень ласковый мурчалка, любит, когда чешут ушки. Лишая и прочих «прелестей» нет. Шустрый, но в меру, на руки идёт с радостью.

Пожалуйста, помогите малышу найти дом и любящих хозяев!

Контакты: 8−915−693−33−12 (Ангелина)

angelina98kiss@mail.ru

vk.com/gelya_98