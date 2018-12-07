Солнечный малыш Пантелей сделает вашу жизнь теплее

Апельсинка Пантелей - невероятно обаятельный котёнок, добрый ласковый мальчуган.

Этот маленький рыжий парень очень-очень ждёт ЧУДА - что его возьмут в тёплый дом добрые люди.

Сделайте доброе дело -

приютите малыша!

Пантелею 3 месяца, он здоров, от паразитов обработан, кошачий этикет выучил идеально.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8-910-160-73-16.

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