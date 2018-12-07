Солнечный малыш Пантелей сделает вашу жизнь теплее
Апельсинка Пантелей - невероятно обаятельный котёнок, добрый ласковый мальчуган.
Этот маленький рыжий парень очень-очень ждёт ЧУДА - что его возьмут в тёплый дом добрые люди.
Сделайте доброе дело -
приютите малыша!
Пантелею 3 месяца, он здоров, от паразитов обработан, кошачий этикет выучил идеально.
По всем вопросам обращаться по телефону: 8-910-160-73-16.
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