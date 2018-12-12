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Зверьё моё
Срочно ищем дом для доброго пса

Срочно ищем дом для доброго пса

Этот пёс живёт на улице в Богородицке, и добрые люди его подкармливают. Но сейчас в том районе ведётся активный отстрел бездомных собак.

Несмотря на свои внушительные размеры, он очень добрый. Похоже, что в крови есть примесь лабрадора или золотистого ретривера.

Давайте поможем ему выжить! Возьмите его к себе.

Пёс любит находиться в обществе людей, очень ласковый
и общительный.

Хозяева, найдитесь!

Собаку доставят по Тульской области.

Звоните: 8 (953) 432-68-33.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +5
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