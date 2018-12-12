Срочно ищем дом для доброго пса
Этот пёс живёт на улице в Богородицке, и добрые люди его подкармливают. Но сейчас в том районе ведётся активный отстрел бездомных собак.
Несмотря на свои внушительные размеры, он очень добрый. Похоже, что в крови есть примесь лабрадора или золотистого ретривера.
Давайте поможем ему выжить! Возьмите его к себе.
Пёс любит находиться в обществе людей, очень ласковый
и общительный.
Хозяева, найдитесь!
Собаку доставят по Тульской области.
Звоните: 8 (953) 432-68-33.
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