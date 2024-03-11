В Туле пропал кот. Помогите найти!

В Туле в районе ул. Софьи Перовской, 37 пропал кот. Этот товарищ сбежал у волонтеров возле ветклиники, выскочил из переноски.

На улице ему не выжить, так как он нуждается в лечении.

Кот диковат, так что поймать его у неподготовленного человека вряд ли получится. Но если вы видели котика, позвоните, пожалуйста, по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-953-436-24-66 (Наталья), 8-915-681-58-72 (Марина).

За котом сразу же приедут!

За достоверную информацию о местонахождении кота – вознаграждение 10 000 рублей.

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