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В Туле пропал кот. Помогите найти!

В Туле пропал кот. Помогите найти!

В Туле в районе ул. Софьи Перовской, 37 пропал кот. Этот товарищ сбежал у волонтеров возле ветклиники, выскочил из переноски.

На улице ему не выжить, так как он нуждается в лечении. 

Кот диковат, так что поймать его у неподготовленного человека вряд ли получится. Но если вы видели котика, позвоните, пожалуйста, по тел.: 8-953-971-13-28 (Юлия), 8-953-436-24-66 (Наталья), 8-915-681-58-72 (Марина).

За котом сразу же приедут! 

За достоверную информацию о местонахождении кота – вознаграждение 10 000 рублей.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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сегодня, в 15:47 0
 
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