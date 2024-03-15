Новости про котов, спасенных читателями Myslo: хорошая и плохая

Кефир и Булка давно стали любимцами на Myslo. Мы вместе с вами лечили их от глазной инфекции, лишая, собирали на еду и долгий-долгий стационар. Еще раз спасибо вам за это! На стационар, лекарства и еду ушло больше 100 тысяч рублей, и огромная часть из них – деньги пожертвованные читателями.

Казалось, эпопея с лечением не закончится никогда. Но недели три назад мы получили из ветклиники долгожданное: котов можно забирать, они больше не светятся! (Это не опечатка: коты светились не от волшебства, а от лишая под специальной лампой).

Я не афишировала, но нашу сладкую булочку давно ждали. Она очень приглянулась нашему автору Юлии Коршуновой. Когда мы нашли на улице коробку с котами, Юля еще не работала у нас, а потом узнала их историю и прониклась.

Так Булочка стала Тошкой! Её историю я передаю от Юли из первых уст:

– Вот уже несколько недель мы с Тошкой. Кстати, ее полное имя – Антонина (Но так я её называю, только если она балуется. Ставлю руки в боки и говорю суровым голосом: «Антонина!») Иногда она Картошка: просто по созвучию. Имён она пока не понимает, но глаза умные-умные: кажется, скоро совсем осмелеет, освоится и скажет мне: «Юля!».

Первые часы в квартире для Тоши были самые сложные. Переноска, в которой мы её забрали из клиники, оказалась слишком большая, и в ней Тоша спряталась, забилась в самый угол. Самостоятельно не выходила около часа. Потом я сняла крышку переноски, и она ка-а-ак пустила по квартире: врезалась в зеркало, в духовку, запрыгнула на столешницу, потом нашла тёплый от батареи угол под обеденным столом. Там и осталась на сутки.

Долгую болезнь Тошки уже совсем вылечили, но для предотвращения всего неприятного и опасного её надо было помыть. В идеале – в первый же день, но мне так её было жалко: к ней только руки поднеси, она смотрит, как будто её охотники загнали, дышит часто-часто и видно даже, как сильно у неё бьётся сердце. В первый день вытащить не удалось. На второй решились: вытащили бедное животное за холку и быстро-быстро в ванную, пока готово и полотенце, и шампунь, и вода в меру тёплая. Ожидали чего угодно. Готовы были к царапинам, разбросанным банным принадлежностям, кошачьей истерике. Ничего подобного: Тоша, только почувствовав тёплые струи, растаяла, оттаяла и принялась по-человечески кайфовать от процесса. Вот так вот, моя кошка любит воду!

Прячется она до сих пор. С трудом показывается, когда в квартире есть люди. Выходит только ночью. Любимое время суток – когда темно. Тогда-то и подростковый кошачий возраст своё берёт, и нерастраченная за день энергия. Мяукает, делает «тыгыдык», скребёт линолеум. Пыталась играть с веником – отобрали. Нашла швабру. Отобрали. Теперь ей нравится ведро. Вот вам игра – найди кошку в потёмках:

Тошке уже гораздо лучше: и физически, и морально. Она осваивается, исследует шкафы, углы, точно знает лоток. Ни разу не сходила мимо! По первому впечатлению, очень умная и осторожная кошка. Даю ей время – время стать мне самым лучшим другом.

История Кефира печальнее. Его тоже забрали. Я выжидала несколько недель, не рассказывала вам, чтобы точно не спугнуть счастье, но это не помогло. Вчера мне написали «Можно Кефира вернуть?». Я не осуждаю такой поступок и говорю спасибо, что не выставили котейку за дверь.

Кефир здоров. Он старался быть домашним – научился ходить в лоточек, но к сожалению, не пришелся ко двору, потому что пока не очень контактный и необщительный. Малышок прожил всю жизнь в клетке, боится большого пространства, и не смог пока преодолеть свой страх и стать ласковым обнимательным котейкой.

Кефира я забираю. Пока не знаю куда. Чтобы пристроить его на передержку, надо сдать кучу анализов, это время и порядка 8 тысяч рублей. Кефир здоров, но на передержках котов много, поэтому, по правилам, без исследований никак.

Пока буду прятать по знакомым, а потом, если с анализами все ок, пристраивать волонтерам. Как он там сможет со своими страхами в кошачьем детдоме, пока страшно представить.

Нам сейчас очень нужно доброе сердце для Кефирчика!

Мы продолжаем поиски его людей, и надеемся, что они обязательно найдутся. Нужны терпеливые, заботливые человеки, которые поймут, что котам бывает страшно, и дадут время на адаптацию. Этот комок уже натерпелся, хочется, чтобы в этот раз все сложилось.

Если вы хотите взять мальчишку себе, и уверены в своих силах, пишите автору в WhatsApp и Telegram по номеру: +7-920-782-14-28. Пока пирожок под моей опекой.