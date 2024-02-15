Волшебный Котофей! Кому?

Длинная пушистая шерсть Котофея переливается на свету, словно искрящийся снег, а его яркие глаза напоминают звезды на темном зимнем небосводе. Глядя на этого красавца, кажется, что он окутан загадкой и сказочным очарованием… Так и есть!

Котофей – взрослый котик. Он обладает удивительным характером — спокойный, ласковый и очень умный. Знает, когда нужно подойти и потереться о ноги хозяина, чтобы получить свою порцию ласки, а когда стоит отойти и не мешать.

Котофею 6-7 лет. Он кастрирован, привит, обучен кошачьему этикету.

Если вы хотите сотворить чудо для себя и Котофея, пишите и звоните по тел. 8-953-971-13-28 (Юлия).

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!