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Битум, кран и тонны железобетона: спасенные щенки выжили и ищут хозяев

Битум, кран и тонны железобетона: спасенные щенки выжили и ищут хозяев

6 мая волонтеры и железнодорожники спасли нескольких щенков, которые заползли под сложенные бетонные опоры на ул. Болдина и там прилипли к битуму или гудрону.

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Чтобы спасти животных, железнодорожникам пришлось задействовать ремонтную дрезину и переместить девять опор, каждая из которых весит 2,5 тонны.

Как рассказали в приюте, в который передали животных, несмотря на пережитое все спасенные малыши сейчас чувствуют себя хорошо.

После спасения щенки выглядели так:

Теперь они настоящие красавцы!

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Двое щенков-мальчиков уже обрели своих хозяев и новый дом, а еще трое — две девочки и мальчик, ждут тех, кому смогут подарить свою искреннюю любовь и настоящую преданность. Связаться с приютом можно по телефону +7 (953)42 36 112 (Екатерина).

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 19:35 +5
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