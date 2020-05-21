Возьмите себе толстопузика Боцмана

Котик по имени Боцман – статный толстопузик. И при этом он нежнейшее и ласковое создание, обожает обнимашки. Кажется, он уже и не вспоминает тот кошмар, который с ним произошел.

Боцмана нашли в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина. Кот получил черепно-мозговую травму. Шансов выжить у него почти не было, но благодаря усилиям врачей и волонтеров он выкарабкался. Сейчас Боцман –здоровый кот.

Привит, кастрирован, красив, в меру упитан. Приучен к лотку. Ест Pro Plan для стерилизованных котов и влажный корм Felix.

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