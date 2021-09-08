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Зверьё моё
На трассе в Туле найден джек-рассел-терьер

На трассе в Туле найден джек-рассел-терьер

На трассе возле поселка Рождественский в Туле найдена собака породы джек-рассел-терьер. Животное вытащили практически из-под колес машин. 

Мальчик очень напуган и растерян. Ухоженный, упитанный, вероятнее всего, потеряшка. Разыскиваются прежние хозяева пса.

Все вопросы по тел. +7-953-959-10-20.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru,  ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор: Оксана Грудинина
вчера, в 16:32 +4
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