На трассе в Туле найден джек-рассел-терьер

На трассе возле поселка Рождественский в Туле найдена собака породы джек-рассел-терьер. Животное вытащили практически из-под колес машин.

Мальчик очень напуган и растерян. Ухоженный, упитанный, вероятнее всего, потеряшка. Разыскиваются прежние хозяева пса.

Все вопросы по тел. +7-953-959-10-20.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, ВКонтакте или WhatsApp по тел. 8-920-782-14-28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!