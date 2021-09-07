Шотландская кошка в добрые руки

Ищет дом шотландская прямоухая кошка. Прибилась к дому, прежних хозяев найти не удалось, так что начинается поиск новых.

Кошка ласковая, общительная. Ей примерно два года. При необходимости возможна помощь со стерилизацией. Доставка по Туле и Тульской области.

Все вопросы по тел. 8-902-846-94-60.

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