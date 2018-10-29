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Зверьё моё
Жулю спасли и ей срочно нужен дом

Жулю спасли и ей срочно нужен дом

Мы недавно уже писали про Жулю. Её нашли на стройке с разорванным боком. У малышки свисала кожа и торчали кости. Девушка, обнаружившая собаку, привезла ее в одну из тульских ветклиник. Там животному сделали операцию и оставили на лечение.

Потом у собаки начался некроз тканей, а девушка, подобравшая ее, не смогла больше оплачивать лечение, так как находится в положении.

Дальше Жуле помогли волонтеры, они перевели её в клинику «Беркут». Там собаку лечат уже несколько недель. На средства, которые остались после лечения Рэкса (деньги собрали читатели Myslo), Жулю лечили всё это время. Процесс щёл нелегко, но сегодня собаке уже лучше.

Через 1,5 недели Жулю выпишут из клиники, и она окажется на улице, если для неё не найдётся дом.

По мнению врачей и зоопсихолога травмы Жули — результат издевательств человека. Когда её нашли и в первое время в клинике она «орала"от страха при приближении людей. Сейчас уже лижет руки своим спасителям и хвостом виляет. К ней нужен подход. Если она понимает что ее не обидят — раскрывается.

Жуле нужен хороший человек. Зоопсихолог считает, что собака станет спокойнее, когда найдет своего человека. Идеальным вариантом пристройства для этой красивой и некрупной собаки будет частный дом и хозяин, который много времени находится дома и сможет уделять внимание Жуле.

Помогите Жуле не попасть снова на улицу! Подарите ей шанс на счастливую жизнь!

Телефон куратора: 8 (920) 747-77-15.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +7
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