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Деньги, собранные на лечение Кекса, направлены Жуле

Деньги, собранные на лечение Кекса, направлены Жуле

В августе Myslo рассказывал историю собаки, оставленной после ДТП на дороге. В сентябре пес нашел дом. Об этом подробнее здесь

Читатели Myslo собирали деньги на лечение и реабилитацию Кекса, и после его пристройства остались 29 450 рублей. Их мы решили направить на помощь еще какому-то нуждающемуся животному.

Читатели поделились с нами историей пса Вика, попавшего под машину и получившего сильнейшие травмы. Однако спустя сутки после перечисления денег собака умерла. 

Тульские волонтеры поделились с нами еще одной жуткой историей:

– Жулю нашли на стройке с разорванным боком. У малышки свисала кожа и торчали кости. Девушка, обнаружившая собаку, привезла ее в одну из тульских ветклиник. Там животному сделали операцию и оставили на лечение.

Но все пошло не по плану, у собаки начался некроз тканей. Девушка, подобравшая ее, не смогла больше оплачивать лечение, так как находится в положении. 

К делу подключились волонтеры, они перевели её в клинику «Беркут». Там собаку лечат уже несколько недель, но впереди большая работа и иссечение некроза.

Деньги, собранные читателями Myslo, мы передали на лечение Жуле в начале октября. Сейчас половина из них уже заплачена клинике. Подробный отчет ведет волонтер, курирующий собаку.

Сейчас здоровье собаки восстанавливается, но есть сложности с поведением. Собака радуется, облизывает руки людям и виляет хвостом, но как только до нее дотрагивается человек, сразу скулит.

На этих видео собаку не обижают и не бьют, её поведение – последствия страха: 

Волонтер общалась с опытным зоопсихологом, который подтвердил мысль о сильной обиде собаки и ее страхе к людям. Вероятно, травма появилась вследствие жутких издевательств людей.

Однако специалист сказала, что всё можно исправить любовью и терпением. Жуле нужен хороший человек. Зоопсихолог считает, что собака поменяется, когда найдет своего человека. Идеальным вариантом пристройства для этой красивой и некрупной собаки будет частный дом и хозяин, который много времени находится дома и сможет уделять внимание Жуле.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:01 +7
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