Добрая собака замерзает на улице

Эта собачка прибилась к людям рядом с мемориалом «Защитникам неба отечества», в Заречье.

На вид, она ещё щенок, очень игривая, весёлая и добрая.

Ночует под саженцем дерева, под дождем и снегом, спрятаться ей некуда.

Пока было тепло, когда люди приезжали ее подкармливать, подбегала, радовалась, а теперь только лежит и дрожит.

Помогите этой бедолаге! Возьмите её в тепло, хотя бы на время, пока не найдутся хозяева.

Телефон: 8 (919) 075-13-30.