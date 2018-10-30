Добрая собака замерзает на улице
Эта собачка прибилась к людям рядом с мемориалом «Защитникам неба отечества», в Заречье.
На вид, она ещё щенок, очень игривая, весёлая и добрая.
Ночует под саженцем дерева, под дождем и снегом, спрятаться ей некуда.
Пока было тепло, когда люди приезжали ее подкармливать, подбегала, радовалась, а теперь только лежит и дрожит.
Помогите этой бедолаге! Возьмите её в тепло, хотя бы на время, пока не найдутся хозяева.
Телефон: 8 (919) 075-13-30.
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.