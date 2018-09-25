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Зверьё моё
Пес, спасенный читателями Myslo, нашел любящую семью

Пес, спасенный читателями Myslo, нашел любящую семью

Myslo рассказывал историю собаки, оставленной после ДТП на дороге. Пес из-за полученных травм был брошен недвижимым, и больше суток лежал без возможности добраться до еды и воды, страдая от болей.

Читатели Myslo помогли нам собрать деньги на лечение. После операции на двух передних лапах собака смогла ходить

Больше недели пес провел в больнице, а потом еще месяц жил в частном приюте. Но псу по-настоящему повезло, около недели назад он нашел свою семью.

Его взяла женщина одной из деревень в Щекинском районе. Теперь собаку зовут Рэкс, он живет в частном доме: днем гуляет по территории, а ночью спит в теплом доме. 

Рэкс уже успел полюбить свою новую хозяйку: беспрекословно слушается её, одаряет лаской и даже успел выучить несколько команд.

Мы навещали пса спустя неделю его жизни в новой семье, и можем с уверенностью сказать, что он по-настоящему счастлив!

После платы за операцию, лечение и реабилитацию, а также покупки корма и всего необходимого для пса, оплаты прививок и почти месяца проведенного Рэксом в частном приюте, на его счету осталось 29450 рублей. Мы знаем, что все, кто финансово помогал, хотел, чтобы эти деньги спасли кому-то жизнь. Так что мы приняли решение передать их еще какому-то животному, нуждающемуся в помощи. Пока кандидатура не выбрана.

Если вы знаете, что какое-то животное сейчас остро нуждается в финансовой помощи на оплату лечения или операции, сообщите об этом в комментариях или в личном сообщении автору поста. 

 

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 18:12 +26
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