Пристраиваем в добрые руки кошечку
Эта маленькая глазастая шалунья ищет свой дом и хозяев, которые будут любить её.
Девчонка очень игривая и ласковая.
Подарите «ребёнку» дом!
Телефон: 8 (910) 559-19-74.
Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 10:00 +8
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