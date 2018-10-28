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Зверьё моё
Пристраиваем в добрые руки кошечку

Пристраиваем в добрые руки кошечку

Эта маленькая глазастая шалунья ищет свой дом и хозяев, которые будут любить её.

Девчонка очень игривая и ласковая.

Подарите «ребёнку» дом!

Телефон: 8 (910) 559-19-74.

Автор: Татьяна Куприянова, вчера, в 10:00 +8
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