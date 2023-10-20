20 октября: Самое громкое мурлыканье и новый дизайн банкнот

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О погоде на выходные. Сегодня в Туле возможны небольшие дожди и до +5 градусов. В субботу и воскресенье также сохранятся дожди и до +5 градусов.

14-летняя кошка по кличке Белла из английского города Хантингдон попала в Книгу рекордов Гиннесса за самое громкое в мире мурлыканье. Эксперты зафиксировали его громкостью 54,59 децибела.

Громкость ее мурлыканья сравнима с кипячением чайника и работой стиральной машины. «Она мурчит целый день! Если рядом есть еда или [она попадает в] объятия, она всегда мурчит», — рассказала хозяйка питомца Николь Спинк.

Белла мурлыкает даже на приеме у ветеринаров. «А еще, когда она смотрит телевизор, она любит „говорить“ погромче. Мой покойный муж всегда ворчал из‑за того, что ее мурлыканье по вечерам было громче звука телевизора», — вспомнила Спинк.



Семья, в которой живет Белла, всегда подозревала, что у их кошки самое громкое мурлыканье в мире. То же самое замечали и друзья хозяев. Однажды, просматривая Книгу рекордов Гиннесса, Николь и ее дочь решили проверить свою теорию: они загрузили на свой телефон приложение, которое записывало и измеряло мурлыканье Беллы, и решили пригласить профессионалов.

Беллу пришлось накормить, прежде чем она начала мурлыкать у шумомера во время визита звукорежиссера. Беллу признали самой громкой домашней кошкой среди ныне живущих.

Встречаем пятницу вместе с Morandi - Angels.

Банк России выпустил обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей. Они посвящены городам и регионам Поволжья и Урала и дополнительно защищены от подделки.

На купюре в тысячу рублей изображена Никольская башня Нижегородского Кремля, Музей истории государственности Татарстана и башня Сююмбике в Казани, а также Музей археологии и этнографии в Уфе.

Пять тысяч посвящены Уральскому федеральному округу. Их украшает стела «Европа-Азия», памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стела «66-параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Банкноты сохраняют цветовую палитру: 1000 рублей выполнена в бирюзовой гамме, 5000 рублей — в красной. На них также размещен QR-код, ведущий на страницу сайта Банка России.

Автор телеграм-канала «Джимми Нейрон» опубликовал серию изображений, посвящённую известным героям поп-культуры. С помощью нейросети DALLE-3 он сгенерировал картинки, на которых персонажи фильмов, сериалов и мультфильмов отдыхают на российской даче. На кадрах царит серая осень, поэтому героям пришлось утеплиться. Так, Танос из вселенной «Мстителей» и Дарт Вейдер из «Звёздных войн» в своих фиолетовых свитерах подрастеряли пугающий вид.

Уютного настроения!