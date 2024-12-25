25 декабря: китайский чемпионат по СНУ и пряничный домик за 817 миллионов рублей

Доброе утро! До Нового года осталось 7 дней. Если бы Вы могли выбрать любое место на Земле для встречи Нового года, где бы это было и почему?

Все как всегда. Сегодня в Туле опять пасмурно , а температура воздуха составит 0 градусов.

В Китае прошли необычные соревнования по СНУ (сну, не вставая), которые привлекли внимание как участников, так и зрителей. Призовой фонд турнира составил внушительные ¥9000 (около 123 тысяч рублей), что стало отличной мотивацией для многих желающих испытать свои силы.

Соревнования проходили в одном из крупных торговых центров, где участники, погруженные в свои телефоны, лежали на полу, не обращая внимания на прохожих. Правила были строгими: участникам запрещалось вставать, ходить, есть или даже посещать туалет.

Такой формат соревнований стал настоящим испытанием на выносливость и терпение. Многие зрители с интересом следили за происходящим, подбадривая участников и обсуждая их шансы на победу. В конечном итоге, оказалось 15 победителей, которые поделили заслуженный приз между собой.

Сегодня заряжаемся на хороший день вместе с Дискотека Авария — Новогодняя.

Британская кондитерша Дебби Уингем установила новый рекорд, создав самый дорогой в мире пряничный домик, стоимость которого составляет впечатляющие 817 миллионов рублей. Этот уникальный шедевр не просто сладкое угощение, а настоящая ювелирная работа, украшенная бриллиантами.

Заказчиком этого экстравагантного изделия стал романтичный клиент, который решил сделать такое необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной.

В этом году Яндекс снова предлагает уникальную возможность создать свою виртуальную новогоднюю игрушку с помощью нейросети. В нашей фотоподборке вы увидите самые интересные и креативные варианты, которые уже "висят" на елке — от ярких шариков до оригинальных фигурок.

Футуристичного настроения!