24 декабря: Новый год с трёхметровым стулом и спасение гирлянд

Доброе утро! До Нового года осталось 8 дней. А вы украсили уже квартиру, если да, то поделитесь как!

Зимой и не пахнет. Сегодня в Туле будет пасмурно, а к вечеру обещают осадки. Температура воздуха составит 0 градусов.

В Кургане активно создают новогоднее настроение, и одним из ярких символов праздника стал необычный арт-объект — трёхметровый деревянный стул, украшенный гирляндами. Этот оригинальный проект привлекает внимание горожан и туристов, становясь отличной фотозоной для всех желающих запечатлеть атмосферу праздника.

Стул, выполненный из дерева, не только впечатляет своими размерами, но и символизирует уют и тепло домашнего очага в преддверии Нового года. Гирлянды, сверкающие огнями, добавляют волшебства и создают поистине сказочную атмосферу.

Местные жители уже успели оценить новый арт-объект, который стал любимым местом для семейных прогулок и фотосессий. В Кургане продолжаются приготовления к праздникам, и такой креативный подход к украшению города лишь подчеркивает его уникальность и неповторимый дух Нового года.

Сегодня слушаем группу «Блестящие» — «Новогодняя песня».

19-летний студент из Нью-Йорка, Эндрю Рид, стал настоящим символом праздничного настроения в своем районе, создавая гигантские рождественские иллюминации из выброшенных гирлянд. Увлечение электричеством началось четыре года назад, когда Эндрю начал собирать старые гирлянды с мусорных свалок, стремясь вернуть им вторую жизнь.

Теперь он не только находит украшения, но и принимает испорченные гирлянды от соседей, превращая их в удивительные световые инсталляции. Его творчество привлекает множество прохожих, и каждый, кто приходит полюбоваться на красоту, может оставить пожертвование. Все собранные средства Эндрю передает в фонд, помогающий детям, страдающим от рака и других серьезных заболеваний.

Несмотря на свою страсть к электричеству, Эндрю мечтает стать врачом и продолжать помогать людям. А его история вдохновляет многих и напоминает о том, как можно сделать мир лучше, даже с помощью простых вещей.

В этой фотоподборке мы собрали удивительные елки, которые демонстрируют, как разнообразие вкусов и стилей может создавать поистине уникальные и красивые композиции.

Уютного настроения!