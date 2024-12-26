26 декабря: Санта свадебный регистратор и чипсы для гурманов

Доброе утро! До Нового года осталось 6 дней. Есть ли какой-то подарок, который Вы мечтаете получить в этом году?

И выглянет солнце. Сегодня в Туле будет облачно с прояснениями, а температура воздуха днем составит -1 градус.

Город Брокен-Эрроу, штат Оклахома, стал свидетелем необычного события: Санта-Клаус, известный всему миру как символ Рождества, провёл уже второй год подряд 14 свадебных церемоний для любящих пар.

Санта признался, что декабрь — это его самый загруженный месяц, но благодаря поддержке жены миссис Клаус и команде трудолюбивых эльфов ему удалось найти время для этого важного дела. Мероприятие прошло с огромным успехом и уже второй год подряд привлекает внимание местных жителей и гостей города.

Все 14 мест на свадьбы были забронированы в рекордные сроки, и городские власти уверены, что в следующем году количество желающих только возрастёт. Санта-Клаус готовится к новым вызовам и, возможно, к ещё большему количеству счастливых пар, которые захотят связать свои судьбы под его руководством.

Сегодня слушаем Дима Билан — Праздник к нам приходит.

В этом году Lays не перестает удивлять своих поклонников необычными вкусами чипсов, среди которых особенно выделяется новинка — чипсы со вкусом черной икры.

Среди других оригинальных предложений бренда за этот год можно найти, такие как сырное ассорти с медом, нежная моцарелла с песто и пряная креветка. Кроме того, доступны чипсы с гуакамоле по-мексикански и том ям по-тайски, которые добавляют экзотики. Не забыты и "традиционные вкусы", включая духмяные драники и рождественское яблоко в карамели.

Чипсы со вкусом красной икры уже стали новогодней классикой бренда, а вот черная икра — это новое слово в мире закусок. Интересно, как этот вкус будет воспринят любителями чипсов?

В этом году премия Nature Photographer of the Year вновь поразила нас великолепием и разнообразием изображений, собрав рекордные 23 тысячи работ от фотографов из 96 стран. Жюри столкнулось с непростой задачей выбора лучших из лучших, и в итоге победителем стал впечатляющий кадр Паоло Делла Рокка, запечатлевший трогательную сцену — забавную драку двух снежных барсов.

Отличного настроения!