2 февраля: Первая кошка в Белом доме и дрон из современности по чертежам Леонардо да Винчи

Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поехали!

Возможно, к нам придет немного солнца. Сегодня в Туле днем небольшой снег, а ближе к вечеру будет малооблачно, температура воздуха опустится до -8 градусов.

В Белом доме кошка поселилась впервые с 2009 года. Фотографии животного опубликовал президент США Джо Байден. «Добро пожаловать в семью Байденов», — написал он.

Кошка, которую назвали Уиллоу, присоединилась к Командору — щенку немецкой овчарки, подаренному Байденам в декабре. У животных есть собственный твиттер The Oval Pawffice («Овальный лапинет»), на который подписано более 200 тысяч человек. Там публикуют фотографии животных и рассказывают про их «приключения» в Белом доме.

В одном из постов Уиллоу «рассказала», что ей два года, а раньше она была бродячей кошкой. К Байденам животное попало после того, как запрыгнуло на сцену во время выступления Джилл Байден в Пенсильвании. Своё имя она получила в честь города Уиллоу Гроув — именно там она родилась и жила.

Предыдущей Первой кошкой США была Индия — она жила в семье президента Джорджа Буша-младшего до 2009 года. У Барака Обамы были собаки, а Дональд Трамп не заводил животных в Белом доме.

Сегодня послушаем саундтрек из нового мультфильма Disney «Энканто» под названием «We Don’t Talk About Bruno» («Не упоминай Бруно»), которая заняла первую строчку в чарте Billboard Hot 100.

Инженеры из Университета Мэриленда собрали дрон по созданному 530 лет назад рисунку Леонардо да Винчи. Квадрокоптер Crimson Spin способен взлетать и перемещаться по воздуху благодаря архимедовым винтам — как и задумал художник, пишет CNet.

В эпоху Возрождения летательный аппарат могли бы попытаться собрать из дерева и кожи, но эти материалы не подходят — вертолет вряд ли бы оторвался от земли, тем более без компактных источников энергии. Но сама концепция воздушного винта жизнеспособна.

Американские инженеры в своей работе использовали алюминий, пластик, электродвигатели, батареи и программное обеспечение для расчета гидродинамических характеристик, моделирования и управления прототипом. Разработчики считают, что на основе этой технологии можно собрать более крупный летательный аппарат, который сможет поднять в небо человека.

С чёрными котами связано много суеверий. Некоторые считают, что они приносят несчастья, и боятся, что такие кошки перебегут им дорогу. А кто-то и вовсе полагает, что животные водятся с ведьмами и тёмными силами. Но те, кто решился завести дома пушистый и хвостатый клочок бездны, знают: чёрные коты приносят исключительно милоту. Мы собрали для вас фотографии, которые легко это докажут.

Хорошего дня и удачного настроения!