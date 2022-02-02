2 февраля: Первая кошка в Белом доме и дрон из современности по чертежам Леонардо да Винчи
Доброе утро! Новый день – новая порция хороших новостей. Поехали!
Возможно, к нам придет немного солнца. Сегодня в Туле днем небольшой снег, а ближе к вечеру будет малооблачно, температура воздуха опустится до -8 градусов.
В Белом доме кошка поселилась впервые с 2009 года. Фотографии животного опубликовал президент США Джо Байден. «Добро пожаловать в семью Байденов», — написал он.
Кошка, которую назвали Уиллоу, присоединилась к Командору — щенку немецкой овчарки, подаренному Байденам в декабре. У животных есть собственный твиттер The Oval Pawffice («Овальный лапинет»), на который подписано более 200 тысяч человек. Там публикуют фотографии животных и рассказывают про их «приключения» в Белом доме.
?? Hello, hoomans. My name is Willow Biden, I am 2 years old and I just became First Cat. Even though my brother is named Commander and he is bigger than me, I am purrfectly certain I will be in charge. Meoweee! #Willow #COTUS ?? pic.twitter.com/7vcBPgVEx6— The Oval Pawffice® ???? DOTUS Fans (@TheOvalPawffice) January 28, 2022
В одном из постов Уиллоу «рассказала», что ей два года, а раньше она была бродячей кошкой. К Байденам животное попало после того, как запрыгнуло на сцену во время выступления Джилл Байден в Пенсильвании. Своё имя она получила в честь города Уиллоу Гроув — именно там она родилась и жила.
??I used to be a farm cat, I think that’s pawbably code for stray. My meowmy @FLOTUS named me Willow from Willow Grove, PA where I was born. I got noticed by meowmmy Jill Biden after I jumped up on stage, and interrupted her remarks during a campaign stop in PA. #COTUS pic.twitter.com/wztuqzj7B2— The Oval Pawffice® ???? DOTUS Fans (@TheOvalPawffice) January 28, 2022
Предыдущей Первой кошкой США была Индия — она жила в семье президента Джорджа Буша-младшего до 2009 года. У Барака Обамы были собаки, а Дональд Трамп не заводил животных в Белом доме.
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