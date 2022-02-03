3 февраля: второклассник написал популярную книгу и милая «пасхалка» в «Матрице» на Киану Ривза

Доброе утро! Вы уже проснулись? А мы уже собрали для вас подборку самых хороших новостей. Поехали!

Второй свитер не повредит. Сегодня в Туле пасмурно и небольшой снег, а температура воздуха опустится до -8 градусов.

Второклассник Диллон Хелбиг написал рассказ о своих рождественских приключениях и хотел, чтобы все его прочитали. Тогда он незаметно от всех спрятал книжку на полке местной библиотеки, и вскоре произведение школьника стало настоящим хитом. Эту историю рассказала The Washington Post.

Во время зимних каникул восьмилетний мальчик написал книгу «Рождественские приключения Диллона Хелбига» с карандашными рисунками. Он потратил на это много времени — четыре дня, если быть точнее — и исписал 81 страницу своего блокнота.

Юный писатель рассказал о своих приключениях на первом в истории Дне благодарения и на Северном полюсе, куда его катапультировал взрыв звезды на рождественской елке.

Когда все было готово, Диллон и его бабушка отправились в библиотеку городка Бойс в штате Айдахо. Никто из библиотекарей не заметил, как мальчик подсунул в ряд с другими книгами свое творение.

Несколько дней спустя, когда Диллон пришел проверить книгу, на полке ее не оказалось. В библиотеке сказали его матери, что настолько очаровались рассказом, что решили внести его в книжный каталог. Библиотекарь Алекс Хартман прочитал рассказ Диллона своему шестилетнему сыну перед сном, и тот дал высокую оценку.

Теперь в очереди за «Рождественскими приключениями» Диллона стоят 55 человек. Чтобы как можно больше людей скорее прочитали книжку (в руки последнего человека из списка ожидания она бы попала только через четыре года), в библиотеке создадут ее цифровую копию и еще несколько экземпляров. А оригинал стоит в одном ряду с графическими романами для детей и подростков.

Сегодня послушаем норвежский электронный дуэт Röyksopp и их новый трек «Impossible».

В недавно вышедшей «Матрице: Воскрешение» есть сцена, в которой Нео сидит в заведении и ест лапшу. Однако фанаты заметили одну интересную деталь: главный герой трапезничает именно под фотографией молодого себя в этом же самом кафе.

Как оказалось, сцену снимали в реальной лапшичной House of Nanking, которая находится в Сан-Франциско. А сама фотография — часть декора самого кафе. Дочь хозяина заведения Кэти Фенг рассказала, что Киану Ривз очень часто заходит к ним на обед и любит лапшу.

Также Фенг рассказала, что на съёмках фильма вся команда «Матрицы» была очень мила и подарила заведению более качественную версию фотографии. Теперь именно она висит на стене вместо старого оригинала.

Фенг отметила, что среди фанатов House of Nanking есть много людей из съёмочной группы. Именно поэтому создатели фильма решили снять несколько сцен именно в этой лапшичной и добавить несколько отсылок в сцену.

Животные во многом похожи на людей, и отношения пушистых братьев и сестёр тоже бывают не самими близкими. Пока одни коты и собаки спокойно уживаются в одном доме с другими питомцами, другие воспринимают их как личных врагов и не упустят шанса как-то это продемонстрировать. Естественно, далеко такие военные действия не заходят, но некоторые хозяева всё равно успевают заснять их на свои камеры.

Хорошего дня и близкого настроения!